Порошенко заявил о несуществующей экономической блокаде Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.

«Я скажу сенсационную фразу — никакой блокады [Донбасса] нет, есть мое ответственное решение», — заявил он.

При этом Порошенко отметил, что это решение было принято после введения рублевой зоны в обеих самопровозглашенных республиках, а также после решения властей ДНР и ЛНР национализировать находящиеся на их территориях украинские предприятия.

В ноябре 2014 года Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал «Указ об экономической блокаде». Согласно документу с неподконтрольной Киеву территории вывели государственные учреждения, банки и тп. Кроме того, Киев прекратил выплаты пенсий и зарплат жителям этих регионов. Эту функцию в апреле 2015 года взяли на себя власти ДНР и ЛНР.