На крыше торгового центра в Тульской области произошел пожар

На крыше торгового центра в Тульской области произошел пожар

Крыша торгового центра «Фатай» загорелась в городе Щекино Тульской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону, поступившем в РБК.

По данным ведомства, спасатели получили информацию о возгорании в двухэтажном здании в 17:55. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Для ликвидации возгорания были привлечены 32 человека и десять единиц техники.

Из здания эвакуировали 20 человек. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщается на сайте ведомства, в результате происшествия сгорела кровля по всей площади здания. Площадь возгорания составила 2500 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 20:34. Причина возгорания устанавливается.