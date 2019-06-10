Голикова оценила размер возможных взносов России в ЦЕРН в $115 млн в год

ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) заинтересована в полноправном членстве России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Если Россия примет этот статус, то ее ежегодный взнос может достигать размера в $115 млн.

Голикова рассказала о переговорах с руководством ЦЕРН, который прошли в рамках визита премьера Дмитрия Медведева в Женеву. Она напомнила. что сейчас Россия имеет в организации статус особого наблюдателя — в таком же формате в ее работе участвуют Япония и США. «По всем переговорам, которые сегодня прошли, в том числе с руководством ЦЕРНа, мы видим прямую заинтересованность в том, чтобы Россия была полноправным участником», — сообщила Голикова.

Членство в ЦЕРН повлечет за собой необходимость выплаты ежегодных взносов. «Если говорить о стоимости, то это зависит от ВВП страны, мы так приблизительно прикинули, что в год это будет стоить порядка $115 млн», сказала она. В то же время она допустила, что Москва может договориться о каких-либо преференциях.

Голикова подтвердила, что Россия намерена принять участие в новом этапе модернизации Большого адронного коллайдера (БАК). Соответствующее соглашение планируется подготовить к 2020 году.

Общие затраты на строительство БАК — самого большого ускорителя частиц в мире, — оцениваются в €4,6 млрд. В 2017 году Правительство России одобрило выделение 330 млн руб. на модернизацию детекторов БАК.