В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В Нижнем Тагиле в одном из цехов завода «Уралхимпласт» произошел хлопок паровоздушной смеси метанола. В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Хлопок произошел в ходе технологического процесса, пожар после этого не начался. Разрушений нет. На производственный процесс происшествие не повлияло. Причины инцидента будет выяснять комиссия предприятия.

На место ЧП выезжали 15 спасателей и пять единиц техники, однако проведения работ не потребовалось.

По данным управления, угрозы для работников завода, жителей города, а также для окружающей среды нет.

Холдинг «Уралхимпласт» — крупнейший российский производитель синтетических смол, специализирующийся на выпуске продукции для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, литейной, нефтяной, дорожной индустрии.