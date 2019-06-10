Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegam-канале выразил уверенность, что решение суда досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева — объективное.

«Приветствую это решение <...> Если суд с первого же разу признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства», — написал Кадыров.

В сообщении глава Чечни особо отметил, что наказание, в том числе связанное с ограничением свободы, должно исправить человека, чтобы он вернулся на волю полезным семье и обществу, а не превращать его в «рецидивиста».

Шалинский городской суд 10 июня удовлетворил ходатайство защиты Титиева об условно-досрочном освобождении из колонии-поселения. Решение вступит в силу через 10 дней.