Суд освободил по УДО главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева

В марте его приговорили к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Сам Титиев заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили. Правозащитники неоднократно указывали на политический характер дела

Оюб Титиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Шалинский городской суд в Чечне удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении из колонии-поселения главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Да, удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева», — сказали в суде.

В «Мемориале» РБК уточнили, что решение должно вступить в силу через десять дней.

Оюб Титиев был приговорен к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Его задержали в январе прошлого года. По словам полиции, они нашли в автомобиле правозащитника почти 200 гр марихуаны. Титиев все обвинения отрицал и указывал на то, что наркотики ему подбросили полицейские. Свое преследование правозащитник связывает с профессиональной деятельностью.

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