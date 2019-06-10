«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара-1.2»

Госкорпорация «Роскосмос» разместила на сайте госзакупок первый заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2».

Ракета нужна для запуска трех спутников связи «Гонец-М». Орбитальная группировка этих спутников связи обеспечивает связь в труднодоступных районах, таких как Приполярье. Цена контракта, который до 2021 года — 2,027 млрд руб. В 2019 году на изготовление ракеты должно быть потрачено 210 млн руб.

Серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара» (легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5») планировалось начать в Омске в 2023–2024 годах. Ракеты должны заменить эксплуатируемые сейчас носители «Протон-М» и «Рокот». Ракеты семейства «Ангара» будут запускать с космодрома Восточный, однако стартовая площадка для них еще не построена.