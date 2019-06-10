Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом Шуневич рассказал журналистам после встречи, передает агентство «БелТА». Лукашенко подписал прошение.

Шуневич отметил, что решение о его уходе «выверенное, правильное и своевременное». Он добавил, что необходимо обеспечивать «преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений», а быть актуальным, по его словам, достаточно сложно.

Шуневич также сказал, что нужен свежий взгляд на работу министерства, и, оценив свою эффективность, он решил сменить деятельность. «Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился», — сказал экс-министр.

На вопрос о том, чем он займется дальше, Шуневич ответил, что ему пока не поступали конкретные предложения, однако он надеется быть «полезным государству» в любой должности и не будет сидеть сложа руки.