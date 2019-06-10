Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, балерину Светлану Захарову с днем рождения. Артистке исполнилось 40 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства.

«Уникальный талант, блистательное мастерство и верность своему призванию позволили вам добиться подлинных высот в творчестве, стать яркой звездой отечественного и мирового балета», — сказано в сообщении.

Путин отметил работы Захаровой в Большом театре и на других знаменитых площадках, ставшие шедеврами хореографического искусства. Президент пожелал балерине здоровья, успехов и вдохновения.

Светлана Захарова родилась 10 июня 1979 года в городе Луцк (Украинская ССР). В 1996 году окончила Академию имени Вагановой и после выпуска была принята в труппу Мариинского театра. В 2003 году перешла в Большой театр. В 2008 году Захарова стала примой-балериной театра «Ла Скала».