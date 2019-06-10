Власти Москвы посоветовали водителям быть осторожными из-за дождя и ветра

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей автомобилей о вероятности сильного дождя и ветра и рекомендовал быть осторожными. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

Согласно сайту «Метеовести» от центра погоды «Фобос», 10 июня в Москве переменная облачность, а во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до плюс 27–29 градусов. Порывы ветра достигнут 5–10 м/с, а атмосферное давление будет на уровне 752 мм ртутного столба.

Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности из-за жары на этой неделе. Рекордную температуру для столицы зафиксировали 9 июня, когда воздух прогрелся до плюс 30–32 градусов, что на 7–8 градусов выше нормы.