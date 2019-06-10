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United Technologies $149 (+8,79%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,65%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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СК опубликовал видео обыска у подозреваемых в хищении алмазов из АЛРОСА

Следственный комитет России опубликовал видео, сделанное после обыска в квартирах сотрудницы АЛРОСА Елены Канунниковой, а также Владимира Табидзе и Владимира Гординского, подозреваемых в хищении алмазов. Видео опубликовано в YouTube-канале СК.

На ролике видно несколько взломанных сейфов с пачками долларов и ценными вещами, а также несколько партий драгоценных камней и купюры евро.

В заключительных кадрах показано судебное заседание по делу о хищении. Как отмечается на сайте СК, суд арестовал подозреваемых. Следствие продолжается. Правоохранительные органы намерены установить сумму ущерба и все обстоятельства случившегося.

Общество
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Канунникову, Табидзе и Гординского задержали 10 июня с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. По данным следствия, кражей занималась сотрудница АЛРОСА, остальные помогали ей сбывать драгоценности.

Следователи сообщили, что нашли около 500 необработанных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов США, более $2 млн, €500 тыс., а также ювелирную продукцию известных брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Теги: АЛРОСА, Хищение, алмазы
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