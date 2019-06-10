СК опубликовал видео обыска у подозреваемых в хищении алмазов из АЛРОСА

СК опубликовал видео обыска у подозреваемых в хищении алмазов из АЛРОСА

Следственный комитет России опубликовал видео, сделанное после обыска в квартирах сотрудницы АЛРОСА Елены Канунниковой, а также Владимира Табидзе и Владимира Гординского, подозреваемых в хищении алмазов. Видео опубликовано в YouTube-канале СК.

На ролике видно несколько взломанных сейфов с пачками долларов и ценными вещами, а также несколько партий драгоценных камней и купюры евро.

В заключительных кадрах показано судебное заседание по делу о хищении. Как отмечается на сайте СК, суд арестовал подозреваемых. Следствие продолжается. Правоохранительные органы намерены установить сумму ущерба и все обстоятельства случившегося.