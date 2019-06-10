Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах. Об этом сообщает агентство «УНИАН».

По ее словам, «настоящие демократические силы» должны объединиться в тех округах, «где идут мастодонты того коррумпированного режима, который действовал пять лет и сейчас упал, чтобы они не прошли». Трансляция мероприятия велась на странице партии в Facebook.

Она заметила, что нельзя «допустить реванша тех сил, которые действовали не в интересах Украины».

«Мы хотим предложить «Новый курс Украины», создать не просто коалицию, а назвать ее, например, «коалицией действий. Уже ни перемен, ни обещаний, ни мечтаний, а коалицией действий», — заявила она, отмечает «Укринформ». По ее словам, «Новый курс» должен стать коалиционным соглашением.