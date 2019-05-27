Коломойский пообещал поддержать Тимошенко на выборах в Раду

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что состоит в дружеских отношениях с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и будет поддерживать ее на выборах в парламент, снизив цену на рекламу на принадлежащем ему телеканале «1+1». Об этом украинский бизнесмен заявил в интервью «Украинской правде».

«Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья. <...> Да, и будем помогать ей на парламентских выборах. <...> Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех», — отметил он.

Он добавил, что партия Тимошенко не очень богатая.

Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват». Помимо этого он имеет различные активы в нефтехимии, металлургии и в медиа. В частности, ему принадлежит медиахолдинг «1+1», в который входит несколько телеканалов и новостных сайтов.

Очередные выборы в Верховную раду были изначально назначены на октябрь. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.