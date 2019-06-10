Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве

Пресненский суд арестовал Захарченко в сентябре 2016 года. Первоначально его обвинили в получении 7 млн руб. в качестве взятки от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Впоследствии у его семьи нашли наличные деньги на сумму 8,5 млрд руб. Имущество его семьи и бывших жен передали государству. Речь шла, в частности, про 11 квартир, четыре машины и слиток золота. Гособвинение запросило для Захарченко 15,5 года колонии.