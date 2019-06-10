Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве

Пресненский суд Москвы признал бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко виновным по делу о взятках. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Захарченко получил лично взятку группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сказала судья Елена Абрамова.
Суд признал полковника виновным по всем пунктам обвинения — в получении двух взяток и воспрепятствовании правосудию.
Абрамова отметила, что одна взятка касалась «оказания услуг имущественного характера». Помимо этого, он получил взятку за покровительство и попустительство.