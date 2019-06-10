Компании Босова и его экс-партнеров заключили мировую по взаимным искам

Компании Босова и его экс-партнеров заключили мировую по взаимным искам

Компания «Углетранс» и группа компаний «Сибантрацит», в которую входят «Разрез Кийзасский», «Разрез Восточный», и Арктическая горная компания достигли принципиальной договоренности о мирном урегулировании судебных споров. Об этом в обеих компаниях сообщили РБК.

По условиям достигнутых договоренностей стороны заключают мировые соглашения, отзывают встречные иски и подтверждают, что более не имеют взаимных претензий друг к другу.

Также компании не исключают возможности реализации совместных проектов в будущем.

«Углетранс» начала подавать иски компаниям из подконтрольной Дмитрию Босову группы «Сибантрацит» в феврале текущего года. Основные собственники «Углетранса» Андрей Филиппов и Илья Гаврилов ранее были партнерами Босова по добыче угля. В частности, к компании «Разрез Восточный» от «Углетранса» было направлено семь исков на общую сумму 677,3 млн руб., сообщал «Интерфакс». В мае «Углетранс» подал еще один иск о взыскании 490 млн руб. с «Разреза Восточный».