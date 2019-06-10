Фура врезалась в ехавшую в Крым для разминирования колонну МЧС

Фура врезалась в ехавшую в Крым для разминирования колонну МЧС

Авария произошла на трассе М-4 «Дон». Пострадали пять сотрудников МЧС

Фото: МЧС РФ

Грузовик врезался к колонну автомобилей МЧС, двигавшуюся по автостраде М-4 «Дон». Столкновение произошло на территории Тульской области, в результате пострадали пять сотрудников МЧС.

«Четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в нее въехал грузовой автомобиль. В результате столкновения два автомобиля МЧС России не смогут продолжать движение», — говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Тульской области.

Фото: МЧС РФ

По данным ведомства, автоколонна МЧС следовала в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

В результате пострадали пять сотрудников ведомства, они отправлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести. В ведомстве отметили, что, после того как поврежденные автомобили будут заменены резервными, колонна продолжит движение в Крым.