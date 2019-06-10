Фура врезалась в ехавшую в Крым для разминирования колонну МЧС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,69 -0,12 EUR Бирж. 73,10 -0,36 Brent 63,37 +0,14% USD Нал. 65,13 64,40 EUR Нал. 73,60 72,80 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1297 -0,0038 BTC/USD Бирж. 7 716,90 +77,70 IMOEX 2 733,40 +0,14% RTSI 1 331,12 +0,39% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Schlumberger $50 (+38,89%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,68%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Schlumberger $50 (+38,89%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,68%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
Роскомнадзор пообещал проверить утечку данных клиентов российских банков Финансы, 12:20 5 «зеленых» и социальных целей нефтяников Партнерский материал, 12:15 Российских журналистов не пустили в Молдавию Общество, 12:13 На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Общество, 12:05 Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова Общество, 12:01 Под Ялтой три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и мотоциклом Общество, 11:56 Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью Политика, 11:54 ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова Общество, 11:52 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджеcт новостей Pro, 11:49 Под Калиниградом загорелся цех лакокрасочной продукции Общество, 11:43 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 11:43 Российский теннисист Хачанов впервые оказался в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 11:13 ФАС проверит рекламу прошлогоднего концерта «Касты» Общество, 11:11 Истории про свой бизнес: как избежать ошибок на старте РБК и «Билайн» Бизнес, 11:08
Общество ,  
0 
Фура врезалась в ехавшую в Крым для разминирования колонну МЧС
Авария произошла на трассе М-4 «Дон». Пострадали пять сотрудников МЧС
Фото: МЧС РФ

Грузовик врезался к колонну автомобилей МЧС, двигавшуюся по автостраде М-4 «Дон». Столкновение произошло на территории Тульской области, в результате пострадали пять сотрудников МЧС.

«Четыре автомобиля колонны совершили техническую остановку, во время которой в нее въехал грузовой автомобиль. В результате столкновения два автомобиля МЧС России не смогут продолжать движение», — говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Тульской области.

Фото: МЧС РФ

По данным ведомства, автоколонна МЧС следовала в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

В результате пострадали пять сотрудников ведомства, они отправлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести. В ведомстве отметили, что, после того как поврежденные автомобили будут заменены резервными, колонна продолжит движение в Крым.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что водитель врезавшейся в автомобили МЧС фуры не пострадал. «По предварительным данным, виновник аварии, водитель большегруза, уснул за рулем», — сказал собеседник агентства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Тульская область, МЧС, ДТП
Материалы по теме
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Общество
Минздрав Кубани сообщил о 26 пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи
Общество
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter