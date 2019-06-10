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Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Путин заявил о необходимости поиска альтернативы конфронтации всем миром

Президент России Владимир Путин заявил, что мировому сообществу необходимо сообща искать альтернативы усиливающейся конфронтации. Об этом он рассказал на «Примаковских чтениях», сообщается на сайте Кремля.

«Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит», — отметил он.

Политика
Путин допустил превращение глобализации в пародию на саму себя

Путин призвал совместно искать «жизнеспособные альтернативы» конфронтации и «продавливанию» некоторыми странами своих политических и экономических интересов, в частности, через санкции и торговые войны.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время на мировой арене наблюдаются два возможных сценария дальнейших событий, один из которых — перерождение универсальной модели глобализации. По мнению президента, она превращается «в пародию, в карикатуру на саму себя»: международные правила подменяются законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Путин отметил, что подобным образом действуют США.

Теги: Владимир Путин, конфронтация, торговая война
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