В центре Далласа башенный кран упал на многоэтажный жилой комплекс

Башенный кран упал на многоэтажный жилой комплекс Elan City Lights, расположенный в центре Далласа, штат Техас. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя городской пожарно-спасательной службы Джейсона Эванса.

По его словам, в результате произошедшего погиб один человек, еще шестеро пострадали. Кран серьезно повредил часть комплекса, некоторые квартиры и апартаменты оказались полностью разрушены.

В настоящее время на месте находятся спасатели с собаками. Они ищут людей, которые могли оказаться под обломками здания.

Как отмечает телеканал, один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще один — в тяжелом. Еще одного пострадавшего доставили в больницу, однако после проведения ряда процедур отпустили домой. Состояние еще троих потерпевших остается неизвестным.