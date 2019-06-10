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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне

Пожар, произошедший в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены. Об этом сообщает Би-би-си.

Как отмечает телеканал, к ликвидации пожара, который охватил шесть этажей здания, были привлечены более 100 спасателей.

В результате произошедшего пострадали мужчина и женщина. Они отравились угарным газом. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация потерпевшим не потребовалась.

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На востоке Лондона загорелся многоквартирный жилой дом

Пока пожарные не назвали причину, по которой произошел пожар. Предварительные версии также оглашены не были.

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс на востоке Лондона произошел вечером 9 июня. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как горели деревянные балконы с первого по шестой этаж.

Теги: пожар, Лондон, квартиры
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