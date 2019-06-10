Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне

Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне

Пожар, произошедший в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены. Об этом сообщает Би-би-си.

Как отмечает телеканал, к ликвидации пожара, который охватил шесть этажей здания, были привлечены более 100 спасателей.

В результате произошедшего пострадали мужчина и женщина. Они отравились угарным газом. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация потерпевшим не потребовалась.

Пока пожарные не назвали причину, по которой произошел пожар. Предварительные версии также оглашены не были.