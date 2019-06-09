На востоке Лондона загорелся многоквартирный жилой дом

Пожар охватил здание многоквартирного жилого дома на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона. В ликвидации возгорания задействованы 100 пожарных, сообщается на сайте пожарно-спасательной службы Лондона (London Fire Brigade).

Отмечается, что к месту пожара направились 15 пожарных расчетов. В настоящий момент огнем охвачены с первого по шестой этажи здания. Причины пожара пока неизвестны.

В июне 2017 года в Лондоне произошел крупный пожар в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower. Во время пожара некоторые жители дома прыгали из окон, чтобы избежать огня. Жертвами тогда стали 70 человек, пострадали более 80.