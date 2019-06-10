Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» возле Кремля

Певец Григорий Лепс в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал информацию о том, что группа «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в рамках празднования Дня России 12 июня.

«Будет искренне жаль, если «Машина времени» не будет участвовать. Я уважаю эту группу», — сказал артист.

По словам Лепса, он лично знаком с лидером группы Андреем Макаревичем, и считает его великолепным музыкантом.

«Я покопаюсь, но до сути мы все равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали», — отметил он, добавив, что музыка и политика — это разные вещи.