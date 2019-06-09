Пожар произошел в учебном центре морского университета Новороссийска

В береговом учебно-тренировочном центре морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске произошел пожар. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня в 18:53 [по местному времени (совпадает с мск)] поступил звонок в службу спасения с сообщением о пожаре. На место оперативно прибыло восемь пожарных расчетов», — говорится в заявлении.

Городские власти уточнили, что площадь пожара составила около 300 кв. м. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание.

О том, удалось ли к настоящему времени потушить пожар, в администрации не сообщили.