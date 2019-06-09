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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Политика ,  
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В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах

В Казахстане закрылись все избирательные участки, где проходило голосование на президентских выборах. Последними прекратили принимать избирателей комиссии в западных районах страны: Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях.

По данным ЦИК Казахстана по состоянию на 17:00 мск явка составила 77%. Наибольшую активность проявили жители Алматинской области, где на выборы пришли 89% избирателей. В Западно-Казахстанской области явка была наименьшей — 66,2%.

Менее активно голосовали в крупных городах. Так, в Шымкенте и столице республики — Нур-Султане на избирательные участки пришли 67,1% и 68,3% избирателей, а в Алматы — 52,2%.

Политика
Президент Казахстана на выборах заявил о необходимости объединения нации

Внеочередные выборы в Казахстане были назначены после того, как со своего поста в марте ушел первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Новым главой государства до выборов стал спикер Сената, бывший глава МИД и экс-премьер Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатуру на выборы выдвинула правящая партия «Нур Отан», также Токаева поддержал Назарбаев. Опросы общественного мнения предрекали до выборов Токаеву победу и поддержку 70% избирателей.

В основе предвыборной программы Токаева лежали три тезиса — преемственность, справедливость и прогресс. Всего в его программе более 170 задач, а основной упор сделан на социальную политику и борьбу с коррупцией.

Всего в выборах участвовали семь кандидатов. Впервые за пост президента боролась женщина — представительница партии «Ак жол» Дания Еспаева.

Теги: Казахстан
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Президент Казахстана на выборах заявил о необходимости объединения нации
Политика
В Казахстане стартовали выборы президента
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