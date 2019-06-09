СК опроверг информацию о гибели ребенка в подмосковном детском лагере

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку сообщений о том, что в летнем лагере в Солнечногорске 11-летняя девочка «наглоталась воды» во время соревнований по плаванию. Об этом сообщается на сайте СК.

При этом ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели ребенка в больнице. В сообщении отмечается, что девочке своевременно оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

В начале июня подросток, который занимался легкой атлетикой, умер в детском оздоровительном лагере в Амурской области. Сообщалось, что он потерял сознание во время утренней зарядки, медики не смогли его реанимировать. Следователи начали проверку.