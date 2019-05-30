Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова 11-летний Адам Кадыров снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Сериал «Воскресший Эртугрул» рассказывает про мусульманских тюрок-огузов в XIII веке. В центре сюжета — история Эртугрула-бея, отца Османа I, основателя Османской империи.

В мае актеры сериала приезжали в Чечню и встречались с Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни признавался, что посмотрел весь сериал, отметив при этом, что «история хорошая, а фильм никакой».