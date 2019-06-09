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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Политика ,  
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Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Умер младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм, об этом бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты объявила в своем Twitter.

По ее словам, Родэм скончался вечером 7 июня, причину смерти она не уточнила. «Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем. <…> Он был добрым, щедрым человеком и замечательным мужем и отцом», — написала она.

Тони Родэм родился 8 августа 1954 года. В разное время он занимался продажей страховых полисов, работал охранником в тюрьме, частным детективом и занимался бизнесом.

В 1992 году он начал работать в Национальном комитете Демократической партии, и входил в его штат до окончания президентства Билла Клинтона в 2001 году. Кроме того, Родэм участвовал в политической кампании Хиллари Клинтон.

Теги: Хиллари Клинтон
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