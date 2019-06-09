При стрельбе в Оттаве погиб канадский музыкант

При стрельбе в Оттаве погиб канадский музыкант

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант Маркленд Энтони Кемпбелл, сообщает телеканал CTV News.

Инцидент произошел вечером 7 июня на рынке Байуорд. Очевидцы сообщили, что слышали как минимум три выстрела. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.

Музыканта доставили в больницу, но он скончался от полученных ранений.

На следующий день полиция задержала 18-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к стрельбе.