Общество , 03:39
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При стрельбе в Оттаве погиб канадский музыкант
В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант Маркленд Энтони Кемпбелл, сообщает телеканал CTV News.
Инцидент произошел вечером 7 июня на рынке Байуорд. Очевидцы сообщили, что слышали как минимум три выстрела. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.
Музыканта доставили в больницу, но он скончался от полученных ранений.
На следующий день полиция задержала 18-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к стрельбе.