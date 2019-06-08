Историческое судно затонуло после столкновения с контейнеровозом на Эльбе

Историческое судно затонуло после столкновения с контейнеровозом на Эльбе

Историческое парусное судно NO 5 Elbe, построенное в 1883 году, столкнулось с контейнеровозом на Эльбе, сообщает Spiegel. Инцидент произошел в немецком городе Штаде.

По данным полиции, авария произошла днем 8 июня. После столкновения судно ушло под воду.

На борту парусника были 43 пассажира, их удалось спасти. Полиция сообщает, что пять человек пострадали, одного из них с серьезными ранениями доставили в больницу.

Spiegel отмечает, что в мае судно отреставрировали за € 1,5 млн, его начали использовать для туристических прогулок.