В Минпросвещения назвали лицемерными слова проректора РАНХиГС об учителях

Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя — это «серая масса закомплексованных неудачников». Об этом говорится в заявлении замглавы ведомства, поступившем в РБК.

«Несмотря на то, что столь безосновательные суждения вызывают [скорее] удивление, чем желание спорить, не могу остаться в стороне от возникшей дискуссии. Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS и TIMSS, в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей», — говорится в комментарии Зеньковича.

Он также отметил, что во многом Федотов удостоился возможности занимать должность проректора в РАНХиГС и участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) благодаря учителям и наставникам. «Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берет на себя ответственность за судьбу наших детей», — добавил Зенькович.

Как сообщает «РИА Новости», ранее Федотов в рамках ПМЭФ заявил, что учителя — «это отвратительные неудачники, которые не могут ничему научить детей». По его мнению, большая часть сегодняшних учителей не способна развиваться.