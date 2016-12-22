Рекордный джекпот в $1,6 млрд разыграли в лотерее Mega Millions в США

Счастливый билет был продан в Южной Каролине, сообщили организаторы лотереи. У его обладателя совпали все шесть номеров, которые были озвучены в ходе розыгрыша. Шансы на победу составляли 1 на 303 млн

Фото: Mike Segar / Reuters

В США разыгран рекордный в истории лотереи Mega Millions джекпот на сумму $1,6 млрд, говорится в сообщении организаторов.

В ходе проверки билетов был выявлен как минимум один победитель. Счастливый билет, в котором совпали все шесть номеров — на белых шарах 5, 28, 62, 65 и 70 и золотой мегашар 5, — был продан в штате Южная Каролина.

Reuters подчеркивает, что шансы на победу в ходе розыгрыша джекпота были 1 на 303 млн.

Сумма выигрыша, согласно правилам лотереи, будет начислена победителю в виде совокупных выплат в течение 29 лет. Если счастливчик захочет забрать сразу весь выигрыш, то он получит наличными лишь его часть — $913,7 млн.

Джекпот лотереи рос с 24 июля, когда компания коллег из Калифорнии выиграла сообща $543 млн. В текущем году Mega Millions разыграла и три других джекпота — $451 млн в январе (ушел к жителю Флориды), $533 млн в марте (забрал житель Нью-Джерси) и $142 в мае (выиграл житель Огайо).

Предыдущий рекорд по сумме джекпота в Mega Millions был установлен в 2012 году: тогда приз в $656 млн поделили между тремя победителями. За всю историю в США предыдущий рекорд принадлежал лотерее Powerball — в начале 2016 года победитель выиграл $1,58 млрд.