Разработчик робота Федора заявил о создании робота-собаки

Основной задачей четвероногого робота, согласно идее его производителей, будет транспортировка грузов. Робот станет аналогом BigDog, созданного американской компанией Boston Dynamics

Робот Федор (Фото: Александр Овчаров / РИА Новости)

Компания-разработчик робота-спасателя по имени Федор НПО «Андроидная техника» совместно с всероссийским научно-исследовательским институтом «Сигнал» ведут разработку четвероногого робота, который станет аналогом BigDog от Boston Dynamics. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров. Основной задачей такого робота, по его словам, станет транспортировка грузов.

Работы по разработке четвероногой платформы компания вместе с «Сигналом» начала еще в прошлом году, указал собеседник агентства. «В ходе испытаний четвероногая платформа достигла скорости передвижения в 6,5 км/ч. Робот может переносить груз, преодолевать препятствия», — рассказал Дудоров, заметив, что одним из основных требований к таком роботу является его автономная работа.

Остальных деталей о роботе Дудоров не привел, заметив однако, что технология создания такой четвероногой конструкции уже была отработана американскими специалистами из Boston Dynamics. В 2005 году они представили BigDog. Последующие версии этого робота способны развивать скорость от 25 до 32 км/ч, указал собеседник агентства. В целом на развитие биоморфной тематики в Boston Dynamics, по его данным, потратили порядка $500 млн. На данный момент в американской компании создали около 50 четвероногих устройств.