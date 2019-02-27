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Технологии и медиа ,  
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Разработчик робота Федора заявил о создании робота-собаки
Основной задачей четвероногого робота, согласно идее его производителей, будет транспортировка грузов. Робот станет аналогом BigDog, созданного американской компанией Boston Dynamics
Робот Федор (Фото: Александр Овчаров / РИА Новости)

Компания-разработчик робота-спасателя по имени Федор НПО «Андроидная техника» совместно с всероссийским научно-исследовательским институтом «Сигнал» ведут разработку четвероногого робота, который станет аналогом BigDog от Boston Dynamics. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров. Основной задачей такого робота, по его словам, станет транспортировка грузов.

Работы по разработке четвероногой платформы компания вместе с «Сигналом» начала еще в прошлом году, указал собеседник агентства. «В ходе испытаний четвероногая платформа достигла скорости передвижения в 6,5 км/ч. Робот может переносить груз, преодолевать препятствия», — рассказал Дудоров, заметив, что одним из основных требований к таком роботу является его автономная работа.

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Остальных деталей о роботе Дудоров не привел, заметив однако, что технология создания такой четвероногой конструкции уже была отработана американскими специалистами из Boston Dynamics. В 2005 году они представили BigDog. Последующие версии этого робота способны развивать скорость от 25 до 32 км/ч, указал собеседник агентства. В целом на развитие биоморфной тематики в Boston Dynamics, по его данным, потратили порядка $500 млн. На данный момент в американской компании создали около 50 четвероногих устройств.

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Однако робот-собака не единственная разрабатываемая «Андроидной техникой» конструкция. Вместе с Объединенной судостроительной корпорацией компания, по данным Дудорова, планирует также создать робота-пожарного и робота-резчика отслуживших кораблей. Помимо них, в компании также предлагают создать робота-аквалангиста с винтом вместо ног. Предлагается, что он мог бы дистанционно вести водолазные работы.

Своего первого робота — Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — «Андроидная техника» разработала для МЧС как робота-спасателя. В 2021 году он должен отправиться в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: робот
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