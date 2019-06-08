Глава Росстата Павел Малков в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на упреки в отсутствии у его ведомства свежих идей, подходов к расчету статистических данных, сообщает корреспондент РБК. «Показывают нам базы данных других ведомств и говорят, что на их основе путем нехитрых арифметических действий можно посчитать производительность, инвестиции, инфляцию — всё что угодно», — заявил чиновник.

Малков сообщил, что в Росстате готовят ряд проектов по большим данным. «Хотя надо сразу честно признаться и оговориться, что сегодня примеров успешного применения больших данных в мировой статистике практически нет», — сказал он.

Руководитель Росстата напомнил, что когда-то государственная статистическая служба была практически монополистом на государственные данные, однако потом появилось много других каналов распространения. «Сегодня по сути каждая домохозяйка может вести свою статистику по всей стране по всем показателям», — сказал Малков.

Чтобы ответить на возникший вызов, глава Росстата заявил о необходимости «понятной статистики». «Мы всегда должны обеспечивать сопоставимость статистики и соблюдать временные ряды. Нельзя сегодня все считать по старой методике, а завтра перейти на big data и начать считать по-новому. Только после того, как станет понятно, что надежность и достоверность показателя, рассчитанного на основе больших данных, по крайней мере не ниже той достоверности, которую мы получали на основе традиционных методик, тогда уже можно переходить на новые подходы», — заявил Малков.

Ранее о важности работы Росстата заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Наша общая задача — сделать так, чтобы Росстат стал высокопрофессиональной и высокоэффективной организацией. Данные, которые публикуются, позволяли бы лучше контролировать, и к ним было доверие общества», — сказал министр.