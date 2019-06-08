В Оренбургской области три человека погибли при пожаре

В Оренбургской области три человека погибли при пожаре

В селе Беловка (Оренбургская область) утром 8 июня произошел пожар в частном доме, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 10 кв. м, он был полностью ликвидирован через час с момента возгорания, которое началось на кухне. В результате погибли три человека — двое взрослых и мальчик девяти лет.

В конце мая из-за пожара на площади 120 кв. м в доме в поселке Адамовка Оренбургской области также погибли три человека.