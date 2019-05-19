Три человека погибли при пожаре в частном доме под Оренбургом

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Оренбургом

Пожар в частном доме в Оренбургской области унес жизни троих человек, по данному факту следователи проводят проверку, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, тела погибших нашли при тушении пожара в жилом доме в поселке Адамовка Адамовского района. В их числе — 68-летняя хозяйка дома, ее 47-летний сын и 43-летняя дочь. Предварительно установлено, что погибшие проживали вместе, алкоголем они не злоупотребляли.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС по Оренбургской области, в результате сгорел жилой дом и надворная постройка. Общая площадь пожара составила 160 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 28 человек и 12 единиц техники.

Как пояснил источник «РИА Новости», следствие рассматривает версию убийства. «Специалистам предстоит выяснить, люди погибли до возгорания или от отравления угарным газом», — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.