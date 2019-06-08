Во Франции около 42 тыс. домов остались без света из-за шторма «Мигель»

Во Франции около 42 тыс. домов остались без света из-за шторма «Мигель»

Во Франции около 42 тыс. домов остались без электричества из-за шторма «Мигель». Об этом сообщает France Bleu.

Среди них около 10 тыс. домов находятся на севере Аквитании и 7 тыс. — в Пэи-де-ла-Луаре. Радиостанция добавляет, что в некоторых районах порывы ветра достигали 129 км/ч.

Буря охватила береговую линию округа Вандея. В результате трое спасателей погибли после того, как их лодка опрокинулась во французском портовом городе Ле-Сабль-д’Олон.

Всего в спасательной шлюпке находились семь человек. Они отправились на помощь рыбацкой лодке, которая затонула вместе с человеком, находившимся на борту. Он числится пропавшим без вести. Инцидент произошел в пятницу, 7 июня. Ведется расследование произошедшего.