Силуанов после слов Сечина назвал несправедливыми компенсации за ОПЕК+

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,35 64,59 EUR Нал. 73,86 73,09 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 975,10 -34,70 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
Тренера сборной Черногории по футболу уволили за бойкот матча с Косово Спорт, 11:46 Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву» Политика, 11:33 Силуанов после слов Сечина назвал несправедливыми компенсации за ОПЕК+ Финансы, 11:24 У хоккеиста «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко родился второй сын Спорт, 11:11 Силуанов допустил траты резервов из ФНБ внутри страны Финансы, 11:00 Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви Экономика, 11:00 У суда задержали проводившего пикет в поддержку Голунова журналиста Общество, 10:57 Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 10:55 Пушилин сообщил о росте числа обстрелов при Зеленском Политика, 10:53 Новичок «Реала» Азар поблагодарил Абрамовича за две воплощенные мечты Спорт, 10:53 Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары Общество, 10:39 В Свердловской области загорелись жилые корпуса колонии Общество, 10:17 Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Общество, 10:00 ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова Общество, 09:55
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Силуанов после слов Сечина назвал несправедливыми компенсации за ОПЕК+

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам на ПМЭФ, что российские нефтяные компании выиграли от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, передает корреспондент РБК.

«Можно посмотреть на расчеты. Если бы мы не вошли в сделку, цена, возможно, сократилась бы до $40, а сначала, может быть, и меньше», — сказал он. По его словам, цена колебалась бы в районе $40 за баррель, и даже в случае наращивания добычи российские компании не смогли бы заработать столько, сколько им удалось получить за нынешний и прошлый год.

«Поэтому я считаю, что здесь говорить о компенсации совсем несправедливо», — сказал Силуанов, комментируя слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о переговорах по компенсации за сделку ОПЕК+.

Бизнес
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

Во время годового собрания акционеров «Роснефти» ее глава Игорь Сечин заявил, что компания обсуждает с правительством возможность компенсаций в случае, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена до конца 2019 года.

«Мы будем выполнять и параллельно вести работу с правительством России о компенсации потерь, если такие будут по нашим проектам. Такую работу мы ведем», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Силуанов раскритиковал нефтяные компании за то, что они не инвестируют внутри страны средства, полученные за счет налоговых льгот. В качестве примера он указал на вложение компанией ЛУКОЙЛ $800 млн в шельф на Конго. «Вопрос: так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранную экономику? Я уж не говорю про социальную ответственность бизнеса — к сожалению, на нее никто не обращает внимания», — сказал вице-премьер.

Теги: Антон Силуанов, «Роснефть», компенсации
Материалы по теме
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа
Бизнес
В Минприроды поддержали новые льготы для нефтяных компаний
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter