Силуанов после слов Сечина назвал несправедливыми компенсации за ОПЕК+

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам на ПМЭФ, что российские нефтяные компании выиграли от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, передает корреспондент РБК.

«Можно посмотреть на расчеты. Если бы мы не вошли в сделку, цена, возможно, сократилась бы до $40, а сначала, может быть, и меньше», — сказал он. По его словам, цена колебалась бы в районе $40 за баррель, и даже в случае наращивания добычи российские компании не смогли бы заработать столько, сколько им удалось получить за нынешний и прошлый год.

«Поэтому я считаю, что здесь говорить о компенсации совсем несправедливо», — сказал Силуанов, комментируя слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о переговорах по компенсации за сделку ОПЕК+.

Во время годового собрания акционеров «Роснефти» ее глава Игорь Сечин заявил, что компания обсуждает с правительством возможность компенсаций в случае, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет продлена до конца 2019 года.