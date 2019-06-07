Рогозин предложил Китаю сотрудничество по освоению Луны

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на дискуссии «Космическая экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы. Трансляция мероприятия велась на сайте ПМЭФа.

«Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия намерена связать миссию орбитального аппарата в 2023 году «Луна-26» с китайской миссией в окололунном пространстве.

Помимо этого, он заявил о готовности России создать совместную с Китаем группировку дистанционного зондирования Земли. «Вместе мы сможем многое», — отметил Рогозин.