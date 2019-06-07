Рогозин предложил Китаю сотрудничество по освоению Луны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 64,85 -0,24 EUR Бирж. 73,48 +0,15 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,49 64,45 EUR Нал. 73,94 73,04 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1338 +0,0070 BTC/USD Бирж. 8 073,46 +267,36 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 26 002,87 +1,10% Nasdaq 7 741,15 +1,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+8,31%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+8,31%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 12:32
Рогозин предложил Китаю сотрудничество по освоению Луны Технологии и медиа, 21:57 Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2» Бизнес, 21:49 Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу в финале Единой лиги ВТБ Спорт, 21:43 Business talk: как успешно управлять компанией удаленно РБК и Сбербанк Первый, 21:26 В Калмыкии по делу об убийстве арестовали двух экс-полицейских Общество, 21:26 Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания Общество, 21:08 Самарский губернатор заявил об увольнениях и проверке в «Крыльях Советов» Спорт, 21:08 Суд решил не привлекать Бориса Джонсона к суду за заявления о Brexit Политика, 21:05 СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме Общество, 21:03 Правозащитники сообщили о согласии Голунова пройти экспертизу Общество, 20:58 Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь Общество, 20:48 Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе Политика, 20:48 «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе капитана команды Спорт, 20:41 Орешкин поддержал выплату РЖД дивидендов материальными активами Экономика, 20:35
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Рогозин предложил Китаю сотрудничество по освоению Луны

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на дискуссии «Космическая экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы. Трансляция мероприятия велась на сайте ПМЭФа.

«Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе», — сказал Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия намерена связать миссию орбитального аппарата в 2023 году «Луна-26» с китайской миссией в окололунном пространстве.

Технологии и медиа
Китайский зонд произвел биологический эксперимент на Луне

Помимо этого, он заявил о готовности России создать совместную с Китаем группировку дистанционного зондирования Земли. «Вместе мы сможем многое», — отметил Рогозин.

5 июня Китай впервые в истории страны успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11» со спутниками с платформы в Желтом море. Ракета несла два экспериментальных космических аппарата и пять коммерческих спутников.
 

Теги: Дмитрий Рогозин, Китай, Космос, Луна, ПМЭФ-2019
Материалы по теме
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Технологии и медиа
Китайский зонд передал на Землю панорамные снимки обратной стороны Луны
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter