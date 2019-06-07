РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»

РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан». Подписание договора состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Согласно условиям договора, «дочка» Siemens — Siemens Mobility — и «Синара» должны будут поставить поезда в период с сентября 2022 года по июль 2023 года. Общая стоимость контракта составляет €513,5 млн. Стоимость дополнительного соглашения к договору на технической обслуживание поездов составляет €583,1 млн евро. Обслуживание в течение 30 лет будет проводить Siemens.

В настоящее время в эксплуатации у РЖД находятся 16 «Сапсанов», однако их количество уже не позволяет удовлетворить спрос на перевозки. По данным компании, объем перевозок поездами «Сапсан» по итогам прошлого года составил 5,47 млн пассажиров, что на 7% больше, чем годом ранее.

Новые поезда планируют собрать в Германии с использованием российских компонентов. Курсировать они будут по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород.