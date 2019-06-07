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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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В Доминикане умерла туристка из России

Гражданка России умерла на отдыхе в Доминиканской республике, сообщил РБК руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.

Женщина, прибывшая из Саранска, отдыхала в городе Сосуа. «Она почувствовала себя плохо, вызвала такси, чтобы доехать до больницы, но скончалась в машине», — добавил дипломат, отметив, что это произошло 29 мая.

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В Тель-Авиве умер турист из России

Личность погибшей не называется, ее тело находится в Санто-Доминго. По словам Евдокимова, «родственники находятся в России и постоянно поддерживают связь из Саранска».

По словам представителя посольства, предположительно, женщина скончалась от оторвавшегося тромба.

В марте турист из России умер в Тель-Авиве. Медиков вызвал прохожий, увидевший в воде у пляжа Гордон тело. Когда скорая помощь приехала, мужчина был в критическом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.
 

Теги: новости РБК, Доминикана, Турист
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