В Доминикане умерла туристка из России

В Доминикане умерла туристка из России

Гражданка России умерла на отдыхе в Доминиканской республике, сообщил РБК руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.

Женщина, прибывшая из Саранска, отдыхала в городе Сосуа. «Она почувствовала себя плохо, вызвала такси, чтобы доехать до больницы, но скончалась в машине», — добавил дипломат, отметив, что это произошло 29 мая.

Личность погибшей не называется, ее тело находится в Санто-Доминго. По словам Евдокимова, «родственники находятся в России и постоянно поддерживают связь из Саранска».

По словам представителя посольства, предположительно, женщина скончалась от оторвавшегося тромба.