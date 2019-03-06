В Тель-Авиве умер турист из России

В Тель-Авиве скончался 30-летний турист из России. Об этом сообщает израильский портал Vesty со ссылкой на данные службы скорой помощи.

Отмечается, что медиков вызвал прохожий, увидевший в воде у пляжа Гордон тело. Когда скорая помощь приехала, мужчина был в критическом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Пресс-атташе посольства России в Израиле Дмитрий Алушкин заявил РБК, что информация о смерти россиянина проверяется.

​«Нам поступило сообщение в том числе от полиции Израиля о том, что турист из России скончался в больнице «Ихилов», — сказал Алушкин, отметив, что в настоящее время сотрудники консульского отдела проверяют полученные сведения, а также устанавливают личность погибшего.