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China Mobile $80 (+77,27%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter космические фотографии Конгрессно-выставочного центра, в котором проходит Петербургский международный экономический форум. Два снимка сделаны с аппарата «Ресурс-П».

«Конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ-19», -- написал глава госкорпорации.

Ранее Рогозин заявил, что система «Государево око» позволит президенту России наблюдать за регионами в режиме реального времени. Он назвал систему «хорошим зрением», которое пронизывает всю инфраструктуру страны.

Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», ПМЭФ-2019
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