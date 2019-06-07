Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter космические фотографии Конгрессно-выставочного центра, в котором проходит Петербургский международный экономический форум. Два снимка сделаны с аппарата «Ресурс-П».

«Конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге сегодня виден через облака. Тем не менее, оперативная обстановка наблюдается. А вот месяц назад погода здесь была совсем ясная, зато не видно делегатов ПМЭФ-19», -- написал глава госкорпорации.

Ранее Рогозин заявил, что система «Государево око» позволит президенту России наблюдать за регионами в режиме реального времени. Он назвал систему «хорошим зрением», которое пронизывает всю инфраструктуру страны.