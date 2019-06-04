Рогозин предложил Путину следить за регионами через «Государево око»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что система «Государево око» позволит президенту России наблюдать за ситуацией в регионах в режиме реального времени. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени», — сказал он.

По его словам, президент сможет наблюдать за ходом строительства объектов, посевами, дорогами, людьми и многим другим. Рогозин назвал систему «хорошим зрением», которое пронизывает всю инфраструктуру страны. Глава «Роскосмоса» добавил, что такой же доступ к ней будет иметь правительство.

В середине января Рогозин рассказал, что «Роскосмос» планирует создать новую систему дистанционного зондирования Земли, которую назвали «Государево око». Краткое название — «Госоко».