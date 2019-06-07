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China Mobile $80 (+75,82%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Росгвардия задержала забравшегося на крышу «Москва-Сити» руфера

Сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего москвича, незаконно забравшегося на крышу башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити», сообщили РБК в ведомстве.

Как заявил полиции сам задержанный, он уже несколько лет занимается руферством и поднялся на крышу небоскреба, чтобы пофотографировать виды.

В ходе личного досмотра у молодого человека были изъяты: разводной ключ, отвертка, связка магнитных ключей для домофонов и фотоаппарат.

В мае 2018 года суд удовлетворил требование прокуратуры Калининского района Челябинска о признании информации, размещенной в нескольких интернет-сообществах «зацеперов» и «руферов», запрещенной к распространению на территории России. Прокуратура пришла к выводу, что данная информация «оказывает негативное влияние на правосознание детей».

Теги: Росгвардия, Москва Сити, руфер, новости РБК
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