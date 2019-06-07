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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин заявил о необходимости переосмысления доллара в мировой экономике

Международному сообществу следует переосмыслить роль доллара в глобальной экономике, так как валюта превратилась в инструмент давления на весь мир со стороны США. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФ.

По мнению Путина, с момента принятия Ямайской валютной системы в 1970-х годах, подтвердившей приоритет доллара, остаются нерешенными проблемы сбалансированности валютных отношений. Более того, отметил президент, с тех пор появились новые экономические центры, а «баланс сил и интересов» в целом изменился.

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В связи с этими «глубокими переменами» необходимо переосмыслить роль доллара, который США сегодня используют в качестве инструмента давления на весь мир, сказал Путин. «Доверие к доллару просто падает», — заключил президент.

Во время выступления на ПМЭФ Путин также заявил, что cуществующая западная модель мировой экономики, даже несмотря на рост, находится во «всеобъемлющем кризисе». По мнению президента, мировой кризис 2008 года показал «дисбалансы и диспропорции» действующей экономической системы, которая начала «давать сбои».

Теги: Доллар, Владимир Путин, ПМЭФ-2019
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