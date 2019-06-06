СМИ сообщили о госпитализации Александра Панкратова-Черного

Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован в Москве, сообщает «Комсомольская правда — Кемерово» со ссылкой на источники. По данным газеты, актеру стало плохо утром 6 июня.

Как сообщает РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма на детской площадке на Фрунзенской набережной. Состояние актера оценивается как средней тяжести, он в сознании и находится в реанимации, пишет телеканал.

По данным «Пятого канала», его госпитализировали в первую городскую больницу. Сообщается, что у актера упало давление до критического минимума.

Александр Панкратов-Черный родился в 1949 году в Алтайском крае. Он снялся в множестве фильмов и сериалов, в том числе в «Жестоком романсе», «Зимнем вечере в Гаграх», «Батальоны просят огня», «Ширли-Мырли», «Зефир в шоколаде», «Палата №6», «Мастер и Маргарита» (2005) и других. В 2009 году получил звание народного артиста России.



