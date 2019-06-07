Бондарчук раскритиковал Краснодарский край за систему поддержки кино

Режиссер Федор Бондарчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках панельной дискуссии «Главные роли кинопроизводства в России» раскритиковал Краснодарский край за программу поддержки кинопроизводства в регионе. Сессия транслировалась на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Отвечая представителю администрации Краснодарского края Юлианне Медведевой во время обсуждения системы рибейтов (возврат части потраченных в регионе средств на съемку фильмов), Бондарчук заявил: «Мы вынуждены снимать в Краснодарском крае, потому что [он] подходит по локациям. С точки зрения экономики это бессмысленно».

Видео: РБК

Режиссер пояснил, что работать в регионе очень дорого, так как в нем отсутствует грамотная система рибейта. Бондарчук посоветовал представителю региона «изучить книжки» про рибейт, чтобы привлечь кинокомпании.

«У вас в слогане написано «Жемчужина Краснодарского края. Она действительно жемчужина, только очень дорогая. <...> А где наш любимый край? Сами снимайте про свой любимый край. А нам создайте условия [для съемок]», — заключил Бондарчук. Он уточнил, что единственная работающая территория с рибейтом — это Москва, где к этому, впрочем, «тоже шли долго».