Полиция назвала взрыв бомбы возможной причиной трагедии в Швеции

Полиция предполагает, что в центре Линчепинга на юге Швеции могла взорваться бомба, однако не связывает происшествие с терактом, передает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

«Нет ничего, что бы указывало на то, что инцидент связан с терроризмом. Мы так не считаем», — сказала представитель полиции Аса Виллсунд. Она также отметила, что, по мнению правоохранительных органов, взрыв прогремел снаружи здания, а не в квартире.

Инцидент произошел 7 июня. Сообщалось о взрыве в квартире, в результате которого пострадали 25 человек. Полиция сообщила, что у всех легкие ранения. Из-за происшествия в жилом доме обвалился балкон, пострадали несколько зданий вокруг.