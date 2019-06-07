Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену. Согласно документу, это станет возможным, если цена препаратов упала в иностранной валюте в стране производителя, а также при снижении цен на аналогичные лекарства.

Уточняется, что предельная отпускная цена на жизненно важные лекарства может быть увеличена только один раз в год, а снижена, напротив, неограниченное количество раз.

В марте 2019 года японская фармацевтическая компания Takeda сообщила о прекращении поставок на российский рынок трех жизненно важных лекарств: «Атенолол Никомед» для лечения сердечной аритмии, антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед». Предположительно, решение Takeda связано с нерентабельностью.