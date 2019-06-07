Синоптики спрогнозировали абсолютный рекорд температуры в Москве

Самый теплый день года может быть зафиксирован сегодня, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Также синоптик не исключил возможности побить 30-летний рекорд для 7 июня.

«Такая вероятность есть. Этот рекорд плюс 32,7 градуса [установлен] в 1988 году. Вряд ли [побьем], но мы будем за этим следить. Мы ожидаем сегодня плюс 30–32 градусов, в воскресенье до плюс 33 градусов», — сообщил он.

По его словам, жаркая погода в Москве продержится до начала следующей недели. «Плюс 30–32 градуса в субботу, плюс 31–33 градуса в воскресенье мы ожидаем. В понедельник такая жаркая погода сохранится, но уже к середине недели кратковременные грозовые дожди, понижение температуры, но до комфортных значений в пределах плюс 25-27 градусов», — добавил он.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что сегодня дневная температура прогнозируется, близкая к абсолютному максимуму. «У нас в прогнозе на сегодня плюс 30–32 градусов», — сообщила она.