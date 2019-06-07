Суд в США арестовал мужчину за угрозы в адрес сенаторов

Суд штата Юта (США) арестовал мужчину, грозившего отрезать головы американским сенаторам. За последние 13 месяцев обвиняемый совершил более 2 тыс. телефонных звонков в американский конгресс, часть из которых содержала угрозы в адрес парламентариев, пишет газета Salt Lake Tribune.

Как считает обвинение, первая угроза от 54-летнего Скотта Брафана Хейвена поступила в мае 2018 года, когда он пригрозил двум сенаторам отрезать головы. В тот же день Хейвен позвонил в здание Капитолия в Вашингтоне 32 раза. Каким сенаторам звонил обвиняемый, издание не уточняет. Однако в общей сложности Хейвен упоминал пятерых конгрессменов, пятерых сенаторов и бывшего госсекретаря Джона Керри. Еще две угрозы от Хейвена поступили в сентябре и октябре 2018 года.

Отмечается, что подозреваемому вменяется один эпизод угрозы нанесения вреда здоровью. Ему может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.

В марте суд в США приговорил к 20 годам геймера из-за его многочисленных розыгрышей по телефону. Одна из таких выходок привела к смерти человека.